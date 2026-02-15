Acesse sua conta
Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, ator Caio Manhente exalta cidade: 'Vocês são maravilhosos'

Artista ainda detalhou novos projetos para 2026

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 00:00

Caio Manhente
Caio Manhente Crédito: Felipe Sena/CORREIO

O ator Caio Manhente, que fez parte do sucesso recente da TV Globo, "Garota do Momento", tem curtido o Carnaval em Salvador pela primeira vez e não poupou elogios aos baianos. O artista, que esteve no Camarote Brahma, na noite deste sábado (14), disse em entrevista ao jornal CORREIO que os "baianos são maravilhosos".

"Eu já amava essa cidade e agora tô amando o povo da rua, no Carnaval, quero agradecer a todo mundo, soteropolitando que tá me tratando com muito carinho do mundo, mano, de verdade, vocês são maravilhosos", disse.

Vindo de um ritmo intenso de diversas produções, como nas novelas "Garoto do Momento" e "Vai na Fé", o ator detalhou ainda os novos projetos para 2026.

"Tem muita coisa pra sair nesse ano que vem. "Toda Nudez Será Castigada", filme que em breve a gente vai começar a ouvir falar. "Tiros No Escuro", um filme da Amazon, além "Quarto de Despejo", de Carolina Maria de Jesus. Tô doido pra contar pra vocês, mas como ainda não saiu nada, eu tenho que segurar minha onda", disse ao risos.

Em frente às câmeras desde criança, o artista ainda refletiu sobre seu processo de amadurecimento na atuação. "Garota do Momento foi uma novela muito especial, eu dei muita sorte porque eu fiz "Vai na Fé" que foi um escândalo de novela. É um processo de amadurecimento, desde novinho crescendo em frente às câmeras, tijolinho depois de tijolinho, a gente vai construindo aos poucos com muito carinho e profissionalismo", finalizou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

