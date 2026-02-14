Acesse sua conta
Rebeca Cardoso, esposa de Bruno Reis, diz que melhor lugar para curtir a folia com prefeito é “no chão”

Primeira dama também elegeu sua aposta para música do Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:41

Rebeca Cardoso
Rebeca Cardoso Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Rebeca Cardoso, esposa do prefeito Bruno Reis, elegeu o melhor lugar para curtir o Carnaval de Salvador, e a resposta foi certeira: “no chão”. Quem é carnavalesco sabe que a energia da rua é indescritível, e faz do Carnaval na capital baiana tão único.

Em entrevista ao jornal CORREIO, Rebeca Cardoso revelou que cumpre a agenda de Camarotes, mas nada se compara a energia das ruas. “Para mim o Carnaval é no chão, quando a gente tá passando, se deslocando de um lugar para o outro, que a gente vê as pessoas chamando, querendo tirar foto, reconhecendo o trabalho, falando ‘meu prefeito’ com orgulho e mostra o trabalho dele [Bruno Reis], o impacto que isso causa na vida das pessoas, ver as pessoas felizes e podendo se divertir”, explicou.

“Então gosto muito quando a gente tá na rua, na terça-feira, a gente sempre no chão, ali na frente do trio, como em Bell Marques, é incrível para mim, o melhor momento”, ressaltou ainda Rebeca.

Famosos no primeiro dia do Carnaval de Salvador

Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Pedro Sampaio e Melody em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Marina Ruy Barbosa por Manu Scarpa / Brazil News/ Divulgação Truss
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Ex-BBB Vinícius participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Valen Bandeira participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Cantora britânica Leigh-Anne Pinnock acompanha Ludmilla por Vitor Santos / AgNews
Bruno Fagundes participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Lore Improta grávida participa do trio de Pedro Sampaio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Brunna Gonçalves acompanha Ludmilla no Frevo da Lud durante o Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marcelo Serrado por Jesus Carvalho/ AgNews
Ludmilla aposta em figurino inspirado nas tradicionais fitas do Bonfim no Carnaval de Salvador por Vitor Santos / AgNews
Alane Dias e Fran Gil por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Paolla Oliveira por Jesus Carvalho/ AgNews
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Famosos no primeiro dia do Camarote Club por Sercio Freitas/Olhos de Lince/Divulgação
Alane Dias no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Francisco Gil no Camarote Salvador por Jesus Carvalho/ AgNews
Daniel Cady no Camarote Salvador por Heider Sacramento
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
Famosos no Camarote Salvador por Divulgação
1 de 32
Pedro Sampaio e Paolla Oliveira em cima do trio por Tomzé Fonseca/ Agnews

Já em relação à música do Carnaval de Salvador, Rebeca aposta em Léo Santana.

“Olha, você tá me botando numa saia justa, viu? Eu tenho dançado bastante a de Léo Santana [“Marquinha de Ivete”], danço timidamente, mas estou apostando nessa”, brincou ao risos.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval Salvador Carnaval 2026

