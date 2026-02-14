CARNAVAL

Rebeca Cardoso, esposa de Bruno Reis, diz que melhor lugar para curtir a folia com prefeito é “no chão”

Primeira dama também elegeu sua aposta para música do Carnaval

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:41

Rebeca Cardoso Crédito: Felipe Sena/CORREIO

Rebeca Cardoso, esposa do prefeito Bruno Reis, elegeu o melhor lugar para curtir o Carnaval de Salvador, e a resposta foi certeira: “no chão”. Quem é carnavalesco sabe que a energia da rua é indescritível, e faz do Carnaval na capital baiana tão único.

Em entrevista ao jornal CORREIO, Rebeca Cardoso revelou que cumpre a agenda de Camarotes, mas nada se compara a energia das ruas. “Para mim o Carnaval é no chão, quando a gente tá passando, se deslocando de um lugar para o outro, que a gente vê as pessoas chamando, querendo tirar foto, reconhecendo o trabalho, falando ‘meu prefeito’ com orgulho e mostra o trabalho dele [Bruno Reis], o impacto que isso causa na vida das pessoas, ver as pessoas felizes e podendo se divertir”, explicou.

“Então gosto muito quando a gente tá na rua, na terça-feira, a gente sempre no chão, ali na frente do trio, como em Bell Marques, é incrível para mim, o melhor momento”, ressaltou ainda Rebeca.

Já em relação à música do Carnaval de Salvador, Rebeca aposta em Léo Santana.

“Olha, você tá me botando numa saia justa, viu? Eu tenho dançado bastante a de Léo Santana [“Marquinha de Ivete”], danço timidamente, mas estou apostando nessa”, brincou ao risos.