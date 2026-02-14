DESFILE DE VOZES FEMININAS

Com Margareth Menezes, Luedji Luna e Josyara, Trio da Cultura resgata tradição e ancestralidade

Proposta do desfile foi celebrar os 25 anos do álbum Afropopbrasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 23:25

Margareth Menezes no Trio da Cultura Crédito: Diogo Andrade

A celebração das expressões tradicionais, da ancestralidade e do encontro de vozes femininas marcou a passagem do Trio da Cultura pelo circuito Barra/Ondina, na noite deste sábado (14). Comandado por Margareth Menezes e com participação das cantoras baianas Luedji Luna e Josyara, o desfile levou para a avenida a proposta de festejar os 25 anos do Afropopbrasileiro em uma caminhada que conectou música, identidade e colaboração popular na festa.

Em seu terceiro ano consecutivo na folia, o trio voltou a ocupar a rua como espaço aberto de criação e pertencimento. Sem cordas, o cortejo reuniu manifestações populares, música e participação coletiva em um percurso que transformou a orla em vitrine da diversidade cultural brasileira, acompanhado por alas formadas pelo Circo Picolino, Grupo Mamulengo da Bahia, Maracatu Ventos de Ouro, quadrilhas juninas, baianas, ternos de reis e capoeiristas.

Trio da Cultura 1 de 16

“Margareth é a representação fiel da cultura baiana e brasileira no mundo. Uma mulher preta, resistente, que hoje faz parte da grande comunidade nacional dentro da Presidência e está mostrando para o Brasil o que a cultura pode fazer”, disse o fã André Vinícius Fernandes, de 39 anos.

“Nossa cultura estava empobrecida, sem identidade, e hoje podemos dizer que o Brasil é um dos países com maior riqueza cultural. Margareth leva para todo o território nacional o nome da Bahia. Ela representa a mulher negra, a resistência, o baiano e o nordestino”, complementou.

Durante o percurso, Margareth não deixou de cantar clássicos carnavalescos como “Faraó”, “Toté de Maiangá”, “Elegibô”, “Haja Amor” e “Capim Guiné”, mas também apresentou um repertório em sintonia com as convidadas, que transitam pela MPB e por sonoridades menos associadas ao formato tradicional da folia, como “Sina”, de Djavan.

Em meio às celebrações, a ministra da Cultura tietou as companheiras de trio. “Quero agradecer demais por vocês toparem fazer esse trio de mulheres negras, que buscam cada vez mais espaço”, afirmou.

O agradecimento foi retribuído por Luedji Luna. “Tudo que for bom: Carnaval de paz, axé e alegria. O Carnaval da cultura, da nossa ministra Margareth Menezes, essa grande referência”, respondeu.

Desde a estreia, o Trio da Cultura tem se consolidado como espaço de encontros simbólicos. Em 2024, recebeu Chico César e promoveu uma homenagem a Gilberto Gil em um encontro marcante no Farol da Barra. No ano passado, contou com as participações de Pongo e Fafá de Belém e reverenciou o cantor baiano Mateus Aleluia, reafirmando o desfile como plataforma de memória, continuidade e projeção de futuro. Em 2026, a Maga celebrou os 25 anos do Afropopbrasileiro, conceito artístico, estético e político que atravessa sua trajetória e dialoga diretamente com a identidade cultural brasileira.

A ocasião também serviu para antecipar uma marca importante. “Estamos participando de mais um Carnaval. No ano que vem, completo 40 anos de carreira. São quatro décadas construindo algo do qual me orgulho muito”, afirmou Margareth.

A apresentação deste sábado integrou uma agenda intensa da artista no Carnaval de 2026, que incluiu o retorno ao bloco Os Mascarados na última quinta-feira (12) e participação no percurso do BaianaSystem, no Campo Grande, também neste sábado. A cantora ainda volta à avenida na terça-feira (17), quando puxa trio no circuito Osmar (Campo Grande), no encerramento da folia.