FOTOS: Famosos marcam presença no Camarote Expresso 2222 em noite de homenagem a Preta Gil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:57
O Camarote Expresso 2222 reuniu uma série de celebridades no circuito Barra Ondina, em Salvador, durante mais uma noite de Carnaval marcada por homenagem a Preta Gil.
Entre os nomes que passaram pelo espaço estavam Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme, que posaram juntas para fotos e acompanharam os trios do alto do camarote. Também marcaram presença Bela Gil, Ju Moraes e Lore Improta.
Famosos marcam presença no Expresso2222
O evento contou ainda com a presença do casal Igor Rickli e Aline Wirley, além de Letticia Munniz e Juliana Paiva, que circularam pelo espaço e interagiram com convidados.
Com decoração temática e vista privilegiada para o desfile dos trios, o camarote segue como um dos pontos mais disputados do Carnaval de Salvador.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.