FOTOS: Famosos marcam presença no Camarote Expresso 2222 em noite de homenagem a Preta Gil

Carolina Dieckmann, Fernanda Paes Leme e outros convidados prestigiaram o espaço no circuito Barra Ondina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:57

Famosos curtem o camarote Expresso2222 Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

O Camarote Expresso 2222 reuniu uma série de celebridades no circuito Barra Ondina, em Salvador, durante mais uma noite de Carnaval marcada por homenagem a Preta Gil.

Entre os nomes que passaram pelo espaço estavam Carolina Dieckmann e Fernanda Paes Leme, que posaram juntas para fotos e acompanharam os trios do alto do camarote. Também marcaram presença Bela Gil, Ju Moraes e Lore Improta.

O evento contou ainda com a presença do casal Igor Rickli e Aline Wirley, além de Letticia Munniz e Juliana Paiva, que circularam pelo espaço e interagiram com convidados.

Com decoração temática e vista privilegiada para o desfile dos trios, o camarote segue como um dos pontos mais disputados do Carnaval de Salvador.