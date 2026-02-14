CARNAVAL

Saiba como é viver a experiência exclusiva do Camarote Expresso 2222, apenas para convidados

O metro quadrado mais cobiçado da Barra abriu as portas nesta sexta (13) com tributo emocionante a Preta Gil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:19

Flora Gil, Gilberto Gil, Bruna Marquezine, Sasha e Gominho no Expresso 2222 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se existe um lugar em Salvador onde o tempo parece parar enquanto o trio elétrico passa, esse lugar é o Expresso 2222. A abertura oficial, nesta sexta-feira (13), provou que o camarote da família Gil continua sendo um dos mais cobiçados da folia baiana. E o motivo é simples: aqui, dinheiro nenhum compra a entrada. Só entra quem faz parte da história da família ou está na seleta lista de convidados de Flora Gil.

Isso cria uma atmosfera que você não encontra em nenhum outro lugar do Circuito Barra-Ondina. Lá dentro, é comum ver Quincy Jones (o homem por trás de Michael Jackson) fascinado pelo som do Olodum, o vencedor do Oscar Spike Lee, ou uma supermodelo como Naomi Campbell (frequentadora histórica) dividindo o mesmo acarajé com um artista local.

Além disso, a localização no Edifício Oceania é estratégica. Enquanto outros espaços são estruturas montadas, o 2222 está dentro de um dos prédios mais icônicos da cidade. A varanda é tão próxima dos trios que os artistas, de Ivete a Carlinhos Brown, não apenas passam; eles param, fazem reverência à família Gil e realizam shows exclusivos "olho no olho" para quem está ali.

Até cantores internacionais já se renderam: quem não se lembra de Bono Vox e The Edge, do U2, cantando na varanda ao lado de Gilberto Gil?

Confira os detalhes do que torna esse espaço o mais desejado do Brasil:



'Pra Sempre Preta'

Logo na entrada do Edifício Oceania, o clima de festa deu lugar a uma emoção real. O memorial, repleto de fotos da trajetória de Preta Gil, fez até os mais festeiros pararem. Gilberto e Flora Gil foram vistos observando o mural. O filho da artista, Francisco Gil, também marcou presença e posou em frente aos painéis da mãe. A iluminação em tons de âmbar e dourado (cores favoritas dela) deu um tom intimista e luxuoso ao ambiente.

Gastronomia Saudável e Exclusiva

Esqueça aquela experiência de filas quilométricas e comida contada de camarotes comuns. O Expresso 2222 é historicamente conhecido por uma hospitalidade generosa: tem muita comida e bebida o tempo inteiro. A ordem da família Gil é que nenhum convidado fique de copo ou prato vazio. E este ano, o restaurante é assinado por Bela Gil (Camélia Òdòdó) em parceria com o TikTok.

Ativações de Marcas

O "mimo" para quem ganha a pulseira vai muito além da bebida liberada. As camisetas (abadás) de algodão sustentável deste ano ganharam vida nas mãos de uma equipe de estilistas que transformava a peça em looks de alta costura em minutos. Além disso, as convidadas contaram com:

Espaço de beleza e perfumaria para retoques.

Penteados rápidos focados em durabilidade.

SPA com massagem para os pés e pernas.

A Varanda dos Encontros

Na varanda, o ponto mais disputado para ver e ser visto, o desfile de famosos foi intenso. Bruna Marquezine e Sasha Meneghel (acompanhada de João Lucas) curtiram os trios coladas. O ponto alto foi quando Anitta parou o trio em frente ao prédio e cantou "Sinais de Fogo". Regina Casé, Alice Wegmann e Lore Improta também circularam pela área.

Shows Exclusivos

Enquanto os trios passavam lá fora, lá dentro Margareth Menezes entregou um show histórico, fazendo um tributo à sua amizade com a família Gil. A cantora anfitriã, Marina Iris, manteve o suíngue com muito samba e MPB, enquanto a DJ Jude Paulla, amiga fiel de Preta, comandou as picapes com um set que não deixou ninguém parado.



Até terça-feira, o fluxo de estrelas não para. É essa a "mágica" do 2222: a sensação de que, entre um drink e um acarajé, você faz parte de um encontro íntimo que o mundo inteiro queria espiar, mas só 1.500 escolhidos por dia conseguem viver.

O que vem por aí no Expresso:

Sábado (14/02): Participação de Karinah no palco principal.

Domingo (15/02): A irreverência de Duh Marinho e Gominho.

Segunda (16/02): Mãeana com o projeto "Mamãe Eu Quero".

Terça (17/02): O encerramento potente com Majur.

Vale lembrar que, nos bastidores, Flora Gil confessou que a edição de 2026 quase não aconteceu. O luto pela partida de Preta Gil ainda é muito recente e doloroso. No entanto, a decisão de manter as portas abertas foi um pedido da própria energia de Preta, que sempre viu o Carnaval como a cura para todas as dores. O 2222 deste ano não é apenas um camarote, é um ato de celebração e amor.