'Estou trabalhando para conquistar uma vitória bonita e histórica', diz ACM Neto na abertura do Carnaval

Ex-prefeito de Salvador confirma que chapa majoritária da oposição será fechada em março

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 19:51

ACM Neto na abertura do carnaval
ACM Neto na abertura do Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

Ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo pelo União Brasil, ACM Neto disse nesta quinta-feira (12) que a chapa majoritária da oposição para a disputa do governo estadual será fechada em março.

“As conversas com o senador Angelo Coronel estão muito avançadas, e eu diria que hoje o que está faltando é apenas a definição do partido pelo qual ele vai disputar a sua reeleição, o que deve ocorrer até o final de fevereiro. Quando isso estiver consolidado, a gente está pronto para fazer o anúncio”, disse ACM Neto, momentos antes de participar da abertura oficial do Carnaval de Salvador, no Campo Grande.

Neto afirmou que está seguindo um cronograma para vencer as próximas eleições. “A experiência demonstra que não podemos errar agora. Na eleição anterior, a estratégia adotada não foi considerada a ideal. O número de partidos e candidatos foi excessivamente grande. Agora, buscamos consolidar e concentrar esforços. Tenho certeza de que, no momento oportuno, os candidatos a deputado se apresentarão com força e competitividade”.

De acordo com ACM Neto, a saída do senador Angelo Coronel (PSD) da base do governo foi um “grande ganho” da oposição. “Eles estavam apostando que nós (oposição) não teríamos musculatura, não teríamos chapa, não teríamos partidos, não teríamos apoio no interior. Agora, quem está com problemas são eles e toda adesão é bem-vinda. Nós vamos buscar de ex-vereador ao maior prefeito para se juntar com a gente, vamos buscar deputados e partidos, tudo no seu tempo. A eleição é só em outubro e, como dizem, cada dia com a sua agonia”.

Ainda na entrevista, ACM Neto disse que está trabalhando muito para conquistar uma vitória “bonita e histórica para mudar a realidade a Bahia”. Na opinião de Neto, o foco da campanha está na Bahia. “Em política, tudo pesa, mas acredito que o ponto central da campanha está no caos da segurança pública, da violência, da precariedade na saúde, da baixa qualidade da educação e falta de oportunidades de emprego. A discussão será sobre a Bahia. Estou me preparando para debater com o governador Jerônimo, analisando o que ele prometeu em 2022. Prometeu e não cumpriu”.

