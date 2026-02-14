CARNAVAL

Ivete Sangalo presta homenagem à jornalista Wanda Chase: 'Nosso orgulho'

Veveta desfila com bloco Coruja neste sábado (14)

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 18:26

Ivete Sangalo Crédito: Vitor Santos/AgNews

Após Saulo Fernandes, Ivete Sangalo também fez questão de homenagear a jornalista Wanda Chase, que morreu em abril do ano passado. Veveta desfila no Circuito Dodô neste sábado (14), com o bloco Bloco Coruja.

“Uma das maiores comunicadoras, uma das mulheres mais sérias, mais comprometidas que eu encontrei. Wanda Chase, o meu carinho, o meu agradecimento pelas lindas contribuições que deu na minha vida e na vida de todos aqueles que tiveram contato com o trabalho dela”, declarou Ivete.

“Senhoras e senhores, Wanda Chase é o nosso orgulho. Onde ela estiver, ela cuida da gente!”, disse Veveta.

No show deste sábado, na Pipoca de Ondina, na varanda do Camarote Salvador, Saulo usou um figurino estampado com o nome de Wanda Chase, em homenagem à jornalista. O gesto foi destacado durante a apresentação e recebeu aplausos do público presente no espaço.

