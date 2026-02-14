FOLIA

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado (14)

Agenda infantil marca a manhã da folia no Centro

Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:30

BaianaSystem no Campo Grande Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O sábado (14) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa pela manhã, às 10h30, com programação voltada também para o público infantil, reafirmando o caráter democrático. Ao longo do dia, a diversidade musical é a grande marca da festa.

Entre os destaques da manhã estão Carla Perez, com a Pipoca Doce, e a Banda Feminina Didá. No início da tarde, Durval Lelys, Xanddy Harmonia (com As Muquiranas), Escandurras e Thiago Aquino animam os foliões. A tradição do trio elétrico ganha força com Armandinho, Dodô e Osmar. BaianaSystem, Revelação, Silvano Salles, Ilê Aiyê e Malê Debalê também marcam presença. O encerramento conta ainda com Forró Elétrico e A Vingadora, garantindo festa até a madrugada.

Programação de sábado (14)

Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Teen Gatas e Gatos

Samba Tororó e Jorge Fogueirão

Banda Feminina Didá

Banda da Saudade

Durval Lelys

Sambamaria

Polimania

Xanddy Harmonia (As Muquiranas)

Escandurras

Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

Viviane Tripodi

Bola Cheia

Juan e Ravena

Tonho Matéria

Targino Godim

Armandinho, Dodô e Osmar

Banda Papa

As Kuviteiras

Revelação

BaianaSystem

Silvano Salles

Malê Debalê

Muzenza

Magary Lord

Bloco do Cajá

Banda Bankoma

Jaké

Mr. Galiza (Trio do Comcar)

Afinidade

Q Felicidade

Bloco Tô Aê

Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão

Ilê Aiyê

A Vingadora