Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado (14)

Agenda infantil marca a manhã da folia no Centro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:30

BaianaSystem no Campo Grande (2023)
BaianaSystem no Campo Grande  Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O sábado (14) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa pela manhã, às 10h30, com programação voltada também para o público infantil, reafirmando o caráter democrático. Ao longo do dia, a diversidade musical é a grande marca da festa.

Entre os destaques da manhã estão Carla Perez, com a Pipoca Doce, e a Banda Feminina Didá. No início da tarde, Durval Lelys, Xanddy Harmonia (com As Muquiranas), Escandurras e Thiago Aquino animam os foliões. A tradição do trio elétrico ganha força com Armandinho, Dodô e Osmar. BaianaSystem, Revelação, Silvano Salles, Ilê Aiyê e Malê Debalê também marcam presença. O encerramento conta ainda com Forró Elétrico e A Vingadora, garantindo festa até a madrugada.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sexta-feira no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Sábado no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Domingo no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Segunda no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
Terça no Circuito Osmar por Reprodução
1 de 20
Quinta-feira no Circuito Osmar por Reprodução

Programação de sábado (14)

Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)

Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)

Teen Gatas e Gatos

Samba Tororó e Jorge Fogueirão

Banda Feminina Didá

Banda da Saudade

Durval Lelys

Sambamaria

Polimania

Xanddy Harmonia (As Muquiranas)

Escandurras

Leia mais

Imagem - De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

De graça! Prefeitura de Salvador lança nova linha de ônibus para o Carnaval

Imagem - Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Carnaval do Pelô 2026 terá mais de 150 atrações no Centro Histórico de Salvador; confira

Imagem - Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Guia para turista evitar perrengue no Carnaval de Salvador

Thiago Aquino

Canelight

Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval

Viviane Tripodi

Bola Cheia

Juan e Ravena

Tonho Matéria

Targino Godim

Armandinho, Dodô e Osmar

Banda Papa

As Kuviteiras

Revelação

BaianaSystem

Silvano Salles

Malê Debalê

Muzenza

Magary Lord

Bloco do Cajá

Banda Bankoma

Jaké

Mr. Galiza (Trio do Comcar)

Afinidade

Q Felicidade

Bloco Tô Aê

Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão

Ilê Aiyê

A Vingadora

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Salvador Campo Grande Carnaval 2026 Circuito Osmar

Mais recentes

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira programação completa no Circuito Dodô (Barra) neste sábado (14)

Carnaval Salvador 2026: confira programação completa no Circuito Dodô (Barra) neste sábado (14)
Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira as atrações do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste sábado (14)

Carnaval Salvador 2026: confira as atrações do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste sábado (14)

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
02

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
03

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez