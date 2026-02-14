Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) neste sábado (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:30
O sábado (14) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa pela manhã, às 10h30, com programação voltada também para o público infantil, reafirmando o caráter democrático. Ao longo do dia, a diversidade musical é a grande marca da festa.
Entre os destaques da manhã estão Carla Perez, com a Pipoca Doce, e a Banda Feminina Didá. No início da tarde, Durval Lelys, Xanddy Harmonia (com As Muquiranas), Escandurras e Thiago Aquino animam os foliões. A tradição do trio elétrico ganha força com Armandinho, Dodô e Osmar. BaianaSystem, Revelação, Silvano Salles, Ilê Aiyê e Malê Debalê também marcam presença. O encerramento conta ainda com Forró Elétrico e A Vingadora, garantindo festa até a madrugada.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
Tio Paulinho e Filhos de Jorge (Bloco Happy)
Carla Perez (Pipoca Doce – Infantil)
Teen Gatas e Gatos
Samba Tororó e Jorge Fogueirão
Banda Feminina Didá
Banda da Saudade
Durval Lelys
Sambamaria
Polimania
Xanddy Harmonia (As Muquiranas)
Escandurras
Thiago Aquino
Canelight
Projeto Especial Alegria Alegria Viva o Carnaval
Viviane Tripodi
Bola Cheia
Juan e Ravena
Tonho Matéria
Targino Godim
Armandinho, Dodô e Osmar
Banda Papa
As Kuviteiras
Revelação
BaianaSystem
Silvano Salles
Malê Debalê
Muzenza
Magary Lord
Bloco do Cajá
Banda Bankoma
Jaké
Mr. Galiza (Trio do Comcar)
Afinidade
Q Felicidade
Bloco Tô Aê
Trio Nessa, Tiri e Taian Riachão
Ilê Aiyê
A Vingadora
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.