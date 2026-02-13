Acesse sua conta
Emoção, fé e inclusão: foliona com paralisia cerebral vive a Pipoca da Benção pela primeira vez

Crícia Maria realiza sonho nesta sexta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14:46

Aos 32 anos, Crícia Maria (@crissiamaria_) realiza um sonho antigo neste Carnaval de Salvador: curtir pela primeira vez a Pipoca da Benção, comandada por Saulo Fernandes. Com paralisia cerebral, ela carrega no sorriso a emoção de quem esperou anos por esse momento — e agora vive cada segundo com intensidade, fé e gratidão.

“Eu conheci Saulo desde que eu tinha 15 anos. Sempre sonhei em vir para a Pipoca”, conta Crícia, emocionada. Moradora de Salvador por muitos anos, ela se mudou para Sapeaçu para trabalhar, mas nunca deixou de acompanhar a trajetória do artista que se tornou trilha sonora da sua vida. Este é o primeiro ano em que ela consegue participar da festa no meio da multidão, sentindo de perto a energia que toma conta do Circuito Osmar, no Campo Grande. E não é qualquer desfile: a Pipoca da Benção acontece nesta sexta-feira (13), reunindo milhares de foliões em um dos trajetos mais tradicionais do Carnaval.

Para Crícia, estar ali representa mais do que diversão. É superação, pertencimento e acolhimento. “Eu sempre tive vontade de viver isso aqui. Hoje eu estou vivendo”, resume.

A Pipoca comandada por Saulo se destaca não apenas pela vibração e espiritualidade que marcam o desfile, mas também pelo compromisso com a acessibilidade e a inclusão. A proposta do cantor é transformar a rua em um espaço democrático, onde cada pessoa possa celebrar com segurança e respeito. Para Crícia, isso faz toda a diferença. “Quando a gente se sente incluída, a festa fica ainda mais bonita”, afirma.

A apresentação desta sexta marca a primeira de Saulo no Carnaval 2026 e abre uma sequência de compromissos no Campo Grande. O cantor retorna ao circuito no domingo (15), novamente sem cordas, com a “Pipoca. Povo. Presente”, mantendo a proposta de um desfile aberto e acessível ao público.

Pelo terceiro ano consecutivo, Saulo também realiza um show especial no mirante do Camarote Salvador, desta vez programado para o sábado (14). No espaço, ele apresenta um repertório dedicado aos maiores sucessos da carreira e a clássicos da música baiana, em formato exclusivo.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval 2026

