Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hitmaker promete transformar o Camarote Salvador em pista de funk

Artista leva sucessos virais e aposta em show de alta energia no espaço mais disputado da Barra-Ondina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:50

Hitmaker promete transformar o Camarote Salvador em pista de funk
Hitmaker promete transformar o Camarote Salvador em pista de funk Crédito: Divulgação

Um dos nomes por trás de sucessos que dominam as plataformas digitais, Hitmaker desembarca em Salvador para uma apresentação estratégica no sábado de Carnaval. O artista integra a programação do Camarote Salvador, espaço instalado no circuito Barra-Ondina e conhecido por reunir shows de peso ao longo dos seis dias de festa.

Misturando funk, pop e batidas eletrônicas, ele prepara um set pensado especialmente para a energia da capital baiana. A ideia é apostar em músicas que já viralizaram, momentos de interação direta com o público e uma performance intensa, à altura da atmosfera do Carnaval.

“O Carnaval da Bahia tem uma energia única. Cantar em Salvador é especial demais. Estou preparando um show para cima, com muita vibração e as músicas que a galera quer ouvir”, afirma o artista, que vê a participação como um marco na temporada.

Hitmaker

Hitmaker por Divulgação
Hitmaker por Divulgação
Hitmaker por Divulgação
Hitmaker por Divulgação
1 de 4
Hitmaker por Divulgação

No repertório, não deve faltar “Gostosin”, faixa que ganhou projeção nacional e foi apontada pelo Spotify como música do Carnaval. “Ver uma música que eu interpreto e produzo ser escolhida como a música do Carnaval é muito significativo. É a prova de que a gente conseguiu traduzir o clima da festa em som”, comemora.

A agenda recente também inclui o lançamento de “Quietinha”, parceria com Nêgo Jhá. Com batida marcada e refrão de fácil assimilação, a música foi pensada para ecoar nos blocos, camarotes e pistas durante a folia.

Com estrutura de grande porte, serviço premium e line-up que atravessa diferentes gêneros, o Camarote Salvador reforça sua vocação de festival dentro do Carnaval, e Hitmaker chega disposto a assumir o comando da pista em uma das noites mais concorridas da programação.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Solteiro, Daniel Cady curte Camarote Salvador e fala sobre folia e planos pós-festa

Solteiro, Daniel Cady curte Camarote Salvador e fala sobre folia e planos pós-festa

Imagem - Pedro Sampaio estreia no trio em Salvador com ‘benção’ de Ivete e embalo de hits do verão

Pedro Sampaio estreia no trio em Salvador com ‘benção’ de Ivete e embalo de hits do verão

Imagem - Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado

Carnaval de Salvador: trio de Tony Salles quebra e desfile é cancelado
Imagem - VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador

VÍDEO: Léo Santana interage com Ancelotti e pede Neymar na Seleção durante o Carnaval de Salvador
Imagem - Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

Olodum dá início a programação de Carnaval com saída no Pelourinho

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
02

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - 'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury
03

'Decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorre', diz prefeito sobre bloco de Daniela Mercury

Imagem - Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito
04

Adolescente de 15 anos é morta com golpes de machado na Bahia e pai é o principal suspeito