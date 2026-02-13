CARNAVAL 2026

Hitmaker promete transformar o Camarote Salvador em pista de funk

Artista leva sucessos virais e aposta em show de alta energia no espaço mais disputado da Barra-Ondina

Heider Sacramento

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 17:50

Hitmaker promete transformar o Camarote Salvador em pista de funk Crédito: Divulgação

Um dos nomes por trás de sucessos que dominam as plataformas digitais, Hitmaker desembarca em Salvador para uma apresentação estratégica no sábado de Carnaval. O artista integra a programação do Camarote Salvador, espaço instalado no circuito Barra-Ondina e conhecido por reunir shows de peso ao longo dos seis dias de festa.

Misturando funk, pop e batidas eletrônicas, ele prepara um set pensado especialmente para a energia da capital baiana. A ideia é apostar em músicas que já viralizaram, momentos de interação direta com o público e uma performance intensa, à altura da atmosfera do Carnaval.

“O Carnaval da Bahia tem uma energia única. Cantar em Salvador é especial demais. Estou preparando um show para cima, com muita vibração e as músicas que a galera quer ouvir”, afirma o artista, que vê a participação como um marco na temporada.

Hitmaker 1 de 4

No repertório, não deve faltar “Gostosin”, faixa que ganhou projeção nacional e foi apontada pelo Spotify como música do Carnaval. “Ver uma música que eu interpreto e produzo ser escolhida como a música do Carnaval é muito significativo. É a prova de que a gente conseguiu traduzir o clima da festa em som”, comemora.

A agenda recente também inclui o lançamento de “Quietinha”, parceria com Nêgo Jhá. Com batida marcada e refrão de fácil assimilação, a música foi pensada para ecoar nos blocos, camarotes e pistas durante a folia.

Com estrutura de grande porte, serviço premium e line-up que atravessa diferentes gêneros, o Camarote Salvador reforça sua vocação de festival dentro do Carnaval, e Hitmaker chega disposto a assumir o comando da pista em uma das noites mais concorridas da programação.