VEJA VÍDEO

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Estrutura com três palcos, serviço all inclusive, e mais de 70 atrações transforma o espaço em um festival dentro da folia

Heider Sacramento

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:31

Mari Gonzalez veste abadás do Camarote Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

No alto do circuito Dodô, no trecho final da Barra-Ondina, o Camarote Salvador chega ao seu 26º ano com o status de um dos endereços mais exclusivos do Carnaval. Mais do que um ponto estratégico para acompanhar a passagem dos trios, o espaço aposta em uma jornada completa que combina música, gastronomia, arte e conforto ao longo de seis dias intensos de programação.

Com mais de 11 mil metros quadrados, a estrutura foi desenhada para funcionar como uma festa paralela à avenida. São três palcos com propostas distintas. O Palco Praia oferece shows com vista para o mar e conexão direta com a energia do circuito. O Salvador Club concentra a atmosfera de balada, com grandes DJs, painel de LED de grandes proporções e pista dedicada à música eletrônica. Já o Palco Mirante reforça a experiência de quem quer alternar entre o trio e as atrações internas sem perder nenhum momento da festa.

Ao todo, mais de 70 artistas passam pelo camarote entre 12 e 17 de fevereiro. A programação mistura axé, pop, eletrônico, funk e R&B, com nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Ne-Yo, João Gomes, Léo Santana, Timbalada, Olodum, Saulo, Dennis, Pedro Sampaio, Vintage Culture, Mochakk, WhoMadeWho, Bob Moses e Maz. A proposta é entregar diversidade musical e manter o público dentro do espaço do início ao fim da noite.

O modelo all inclusive é um dos pilares da experiência. O ingresso garante open bar com bebidas premium, drinks autorais, cervejas, espumantes e destilados, além de open food com estações gastronômicas variadas. O cardápio inclui culinária japonesa, opções gourmet e pratos elaborados especialmente para o evento. Lounges de descanso, serviços de beleza, customização de abadás, ativações de marcas e áreas de relaxamento completam o pacote de comodidades.

Camarote Salvador 2026 1 de 5

A cenografia deste ano segue o conceito “Todos os Encantos” e transforma o percurso interno em um roteiro visual. Elementos em grande escala, esculturas e ambientações temáticas criam pontos instagramáveis e reforçam o caráter imersivo da proposta. A ideia é que o folião tenha diferentes estímulos ao circular pelos ambientes, ampliando a sensação de espetáculo contínuo.

Mari Gonzalez veste abadás do Camarote Salvador 1 de 18

Os ingressos são comercializados em duas modalidades. O Single Pass, válido para um dia, tem valores a partir de cerca de R$ 2.650 no feminino e R$ 3.600 no masculino em datas mais concorridas. Já o Full Pass, que dá acesso aos seis dias, pode ultrapassar R$ 14.300 no feminino e R$ 19.890 no masculino, incluindo todos os serviços oferecidos pelo camarote.

Tradicional ponto de encontro de artistas, influenciadores, empresários e turistas, o Camarote Salvador mantém a reputação de vitrine da folia. Entre um trio e outro, o espaço se consolida como um ambiente onde luxo, entretenimento e diversão caminham juntos.