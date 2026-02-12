Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:25
A ansiedade acabou: a maior folia de rua do mundo começa nesta quinta-feira (12). Como já é tradição, o cantor Bell Marques sobe no trio todos os dias do Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina). O artista levará três blocos tradicionais para a avenida e também fará shows em camarotes.
Na quinta-feira (12), data de abertura do Carnaval de Salvador, Bell comanda o Bloco da Quinta, do Farol da Barra até Ondina. Na sexta-feira (13), ele arrasta uma multidão com o Vumbora. O bloco retorna ao circuito Dodô no sábado (14), dia em que o cantor também se apresenta no camarote Villa.
Bell Marques
No domingo (15), Bell será uma das atrações do camarote Salvador. Além disso, é o primeiro dia do Camaleão na avenida. Ele comanda o bloco desde 1991, inicialmente à frente do Chiclete com Banana, até deixar a banda, em 2014, seguindo desde então em carreira solo.
O Camaleão volta a desfilar pela Avenida Oceânica na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). No último dia de Carnaval, Bell também se apresenta no camarote Brahma.