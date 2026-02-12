Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira a agenda de Bell Marques no Carnaval de Salvador

Maratona inclui desfiles no circuito Barra/Ondina e apresentações em camarotes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:25

Bell Marques
Bell Marques Crédito: Fábio Cunha/Divulgação

A ansiedade acabou: a maior folia de rua do mundo começa nesta quinta-feira (12). Como já é tradição, o cantor Bell Marques sobe no trio todos os dias do Carnaval, no circuito Dodô (Barra/Ondina). O artista levará três blocos tradicionais para a avenida e também fará shows em camarotes.

Na quinta-feira (12), data de abertura do Carnaval de Salvador, Bell comanda o Bloco da Quinta, do Farol da Barra até Ondina. Na sexta-feira (13), ele arrasta uma multidão com o Vumbora. O bloco retorna ao circuito Dodô no sábado (14), dia em que o cantor também se apresenta no camarote Villa.

Bell Marques

Bell Marques no Fortal por Reprodução
Bell Marques por Reprodução
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Fortal por Reprodução
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e os filhos, Rafa e Pipo Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e família por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e família por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
1 de 22
Bell Marques no Fortal por Reprodução

No domingo (15), Bell será uma das atrações do camarote Salvador. Além disso, é o primeiro dia do Camaleão na avenida. Ele comanda o bloco desde 1991, inicialmente à frente do Chiclete com Banana, até deixar a banda, em 2014, seguindo desde então em carreira solo.

Leia mais

Imagem - Por que o Camaleão é o bloco mais caro de Salvador?

Por que o Camaleão é o bloco mais caro de Salvador?

Imagem - Bell no Carnaval: fôlego para mais 10 carnavais arrastando multidões

Bell no Carnaval: fôlego para mais 10 carnavais arrastando multidões

Imagem - 'Belzeiros' seguem o veterano na Barra e explicam por que Bell Marques fascina

'Belzeiros' seguem o veterano na Barra e explicam por que Bell Marques fascina

O Camaleão volta a desfilar pela Avenida Oceânica na segunda-feira (16) e na terça-feira (17). No último dia de Carnaval, Bell também se apresenta no camarote Brahma.

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Confira a agenda de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
Imagem - Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval

Como é viver a experiência premium do Camarote Salvador, refúgio dos famosos no Carnaval
Imagem - Oh Polêmico cancela pipoca no circuito Barra/Ondina

Oh Polêmico cancela pipoca no circuito Barra/Ondina

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página