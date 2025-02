PAIXÃO

'Belzeiros' seguem o veterano na Barra e explicam por que Bell Marques fascina

Artista puxou o Bloco da Quinta neste primeiro dia de Carnaval (27)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 22:12

Bell Marques Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Carnaval em Salvador é sempre especial. Mas a abertura deste ano teve um gostinho diferente para o paraense Marcos Lima. Em seu 60º aniversário, ele ganhou o abadá do Bloco da Quinta, comandado por Bell Marques, nesta quinta-feira (27). "Um sonho realizado", disse ele, ao lado do filho, responsável por proporcionar a primeira experiência de Lima no bloco do veterano. Mas não se engane: a paixão pelo Camaleão não é nova. >

"É difícil de explicar, muita gratidão e muita alegria mesmo. Acompanho Bell desde os trios elétricos em Belém do Pará, começando na Avenida Primeiro de Dezembro e parando na Av. Pedro Miranda", contou, ao recordar do Pará Folia, no início dos anos 2000. E o motivo para tanto amor é quase o mesmo de quem acompanha o ex-chicleteiro desde sempre: "[Bell] É energia de alegria e brincadeira. Amor é tudo".>

A experiência de primeira vez em um bloco do 'setentão do axé' foi compartilhada pelo itabunense Antônio Carlos Giovita, 51. Fã de carteirinha, ele ginga atrás de Bell há pelo menos 30 carnavais em pipocas.>

"Eu gosto das músicas, a forma dele cantar, de agitar as pessoas. É tudo! É tanto que ele tá com mais de 70 e leva uma galera dessa aqui sem sombra de dúvida", expressou o contador.>

Fãs de Bell Marques no Bloco da Quinta Crédito: Arisson Marinho

São 72 anos e uma energia incomparável. Não há um lugar sequer no país em que o cantor não seja amado. E os fãs, é claro, são amantes de longa data, dispostos a qualquer loucura pelo cantor. Foi em nome da paixão por Bell que Laurence Fagundes, 39, fundou o "Belzeiros Mineiros" em Montes Claros (MG), inspirado em outro fã-clube, o "Belzeiros Alagoanos".>

Fã de carteirinha do cantor, o técnico em enfermagem passou até para a esposa o sentimento que herdou dos pais. "Eu já conhecia Bell, mas essa paixão surgiu depois que eu vim no Carnaval de Salvador, em 2023. De lá para cá a gente vem todo ano porque eu adotei essa paixão por Bell junto com ele", contou a esposa, Renata Francine, 47. Durante a passagem pela Avenida Oceânica na tarde desta quinta-feira (27), a cirurgiã-dentista mantinha um boneco do cantor ao redor do pescoço enquanto curtia a folia soteropolitana.>