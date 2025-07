BRASILEIRÃO

Bahia x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 17ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Arena Fonte Nova, neste domingo (27), às 18h30

Bahia e Juventude se enfrentam neste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bahia x Juventude ao vivo

Bahia

Eliminado pelo América de Cali nos playoffs da Copa Sul-Americana no meio da semana, o Bahia agora volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro. E o cenário é promissor: o time comandado por Rogério Ceni ocupa a 6ª colocação com 25 pontos, firme na disputa por uma vaga no G-6. >