Bahia celebra Dia dos Avós com campanha de vacinação na Fonte Nova

Campanha inclui oito postos de imunização e entrada em campo com sócios acima de 60 anos contra o Juventude, neste domingo (27)

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 17:35

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/EC Bahia

Além de sortear ingressos para a partida deste domingo (27), às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Juventude, o Bahia prepara uma série de ações em alusão ao Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho. A programação inclui iniciativas voltadas à vacinação e homenagens a torcedores da melhor idade. >

Em parceria com o Ministério da Saúde e a administração da Arena, oito pontos de vacinação contra a Influenza serão montados em diferentes setores do estádio. Além disso, o setor Norte contará com um posto ampliado, onde também será possível atualizar a caderneta vacinal com outras imunizações recomendadas.>

A presença do personagem Zé Gotinha está confirmada. Ele se junta aos mascotes do clube, o Homem de Aço e a Lindona, em uma iniciativa que busca reforçar a importância da vacinação em dia, especialmente entre os idosos.>

Diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, Vitor Ferraz destaca o papel social do clube:>

“O Brasil sempre foi uma referência mundial em vacinação pública, mas, ao longo dos anos, viu esses índices caírem. O clube acredita que pode contribuir com esse processo de conscientização social, para que o país volte a ostentar essa condição.”>

Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, reforça a relevância da vacinação na terceira idade:>

“Acima dos 60 anos, a população se torna mais vulnerável a doenças preveníveis por imunização. A vacinação contribui para uma melhor qualidade de vida, permitindo que os idosos vivam de forma mais ativa e independente.”>

No campo, a homenagem continua. Em vez das tradicionais crianças que acompanham os jogadores na entrada, os atletas do Bahia entrarão lado a lado com sócios do clube com mais de 60 anos. Eles vestirão uma camisa especial para a ocasião.>

“Essa iniciativa reforça o compromisso do Esporte Clube Bahia com a valorização da memória e do sentimento de pertencimento que atravessa gerações”, explica Carine Reis, coordenadora de Experiências e Benefícios do programa Sócio Esquadrão.>