INUSITADO

Tenista salva inseto em quadra e gandula esmaga o bicho segundos depois

Cena inusitada aconteceu durante vitória de Maria Sakkari sobre Emma Navarro no WTA de Washington

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de julho de 2025 às 19:15

Maria Sakkari Crédito: Shutterstock

Durante a vitória sobre Emma Navarro no WTA 500 de Washington, na última quarta-feira (23), Maria Sakkari protagonizou uma cena inusitada que chamou a atenção do público e viralizou nas redes sociais. Ao notar a presença de um inseto na quadra, a tenista grega interrompeu a partida, pegou o animal com as mãos e o colocou cuidadosamente no fundo da quadra, arrancando aplausos da torcida. >

No entanto, segundos depois, a transmissão oficial do jogo flagrou o momento em que um gandula, distraído, pisou exatamente onde o inseto havia sido deixado. A cena provocou risadas na arquibancada e da própria Sakkari, que reagiu com bom humor ao incidente.>

Maria Sakkari saves bug…



bug gets SQUASHED ?? pic.twitter.com/EEMv1DgpVs — Tennis Channel (@TennisChannel) July 23, 2025

Apesar do episódio curioso, a atual número 90 do ranking manteve o foco e superou Navarro, então 11ª do mundo, em dois sets equilibrados, com parciais de 7/5 e 7/6, garantindo vaga nas quartas de final do torneio norte-americano. A vitória foi comemorada como um bom sinal na retomada da atleta após uma fase de resultados irregulares.>