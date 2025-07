BRASILEIRÃO

Torcida do Sport prepara máscaras de Bruna Marquezine para provocar Neymar: 'Vem tranquilo'

Ação viral nas redes quer desestabilizar o camisa 10 do Santos em duelo na parte de baixo da tabela

A partida entre Sport e Santos, marcada para este sábado (26) na Ilha do Retiro, ganhou um elemento inesperado fora das quatro linhas. Torcedores do time pernambucano estão produzindo máscaras com o rosto da atriz Bruna Marquezine como forma de provocar Neymar, camisa 10 do time paulista e ex-namorado da artista. >

A ideia partiu do influenciador recifense Pedro Chianca, que produz conteúdo sobre futebol local. Ele divulgou nas redes sociais um modelo da máscara, e a proposta rapidamente ganhou adesão da torcida rubro-negra. “É uma ideia de desestabilizá-lo de alguma forma”, explicou Chianca. “O momento do Sport é difícil (…) foi uma forma que eu tentei fazer para dar um alívio cômico”, afirmou.>

A intenção dos torcedores é distribuir dezenas de máscaras entre os presentes no estádio, especialmente no setor que fica atrás do banco de reservas do Santos, para garantir visibilidade ao gesto durante a partida. Os organizadores já estão em contato com gráficas para viabilizar a produção.>