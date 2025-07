CONFUSÃO

Neymar bate boca com torcedores em derrota do Santos: 'Vai tomar no c...'

Capitão do time teve que ser contido pelo goleiro ao final da partida

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 08:31

Neymar discutiu com torcedor após derrota Crédito: Reprodução/SporTV

O clima esquentou na Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (23), após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Capitão e titular da equipe, Neymar se envolveu em uma discussão com um torcedor do clube logo após o apito final. >

A tensão começou ainda durante o segundo tempo, quando o Santos perdia por 2 a 0. Neymar foi flagrado pela transmissão falando em direção à arquibancada e se desentendendo verbalmente com um torcedor. É possível entender parte do que ele diz: "Filha da p... Vai tomar no c..., rapaz. Vem aqui". >

EITA! ?



Após o Santos ser derrotado pelo Internacional, o Neymar foi discutir com torcedores na arquibancada.



pic.twitter.com/IqFYOCTPv9 — DataFut (@DataFutebol) July 24, 2025

Ao fim do jogo, o camisa se dirigiu às cadeiras inferiores e continuou a discussão, batendo boca com o torcedor até ser contido pelo goleiro João Paulo, que o retirou da situação.>

Após discutir com torcedores do CRB, Botafogo e Mirassol…



Neymar xinga torcedor do Santos.



Que fase. pic.twitter.com/25uUFVcFJU — Pérolas da Imprensa Esportiva (@esporteperola) July 24, 2025

Mesmo com o nervosismo em campo, o camisa 10 quase conseguiu evitar a derrota. Nos acréscimos, ele finalizou com o pé esquerdo e acertou a trave. A bola correu sobre a linha do gol, mas o goleiro Rochet conseguiu se recuperar e evitar o empate, enquanto Neymar já comemorava.>

Com o resultado, o Santos acumula a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. No sábado anterior (19), o time havia sido goleado por 3 a 0 pelo Mirassol. A equipe paulista segue afundada na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 14 pontos em 15 jogos - são quatro vitórias, dois empates e nove derrotas até aqui.>