PEGARAM GANCHO

Messi e Jordi Alba são punidos por ausência no All-Star Game da MLS

As duas estrelas do Inter Miami receberam gancho de um jogo e vão desfalcar a equipe contra o FC Cincinnati

“Jordi Alba e Lionel Messi, do Inter Miami CF, não estarão disponíveis para a partida do clube contra o FC Cincinnati no sábado, 26 de julho, devido à sua ausência no Jogo das Estrelas da Major League Soccer desta semana. De acordo com as regras da liga, qualquer jogador que não participar do All-Star Game sem aprovação prévia da liga é inelegível para competir na próxima partida de seu clube”.>