VEJA VÍDEO

Hulk recebe cartão amarelo inusitado e reação viraliza nas redes

Jogador conversava tranquilamente com o árbitro da partida, quando foi pego de surpresa por punição

Minutos antes do início da cobrança dos pênaltis, Hulk foi conversar com o árbitro do jogo, o uruguaio Esteban Ostojich. A conversa parecia ser tranquila, não havia expressões de exaltação e o árbitro chegou até a sorrir.>