CONDIÇÕES INSALUBRES

Idosas são resgatadas desidratadas e em meio a fezes em apartamento de Salvador

Irmãs, de 74 e 76 anos, foram socorridas pelo Samu

Esther Morais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:33

Idosas são encontradas em situação insalubre em Salvador Crédito: Reprodução / TV Record

Duas idosas, de 74 e 76 anos, foram resgatadas em condição insalubre dentro de um apartamento em um condomínio de classe média no bairro do Campo Grande, em Salvador. As duas vítimas, que são irmãs, moravam sozinhas e estavam desidratadas, debilitadas e vivendo em meio a um ambiente sujo, com fezes e lixo. >

O imóvel era alugado e, segundo a dona do local, Maria Kaufma, a situação das idosas não era conhecida até a última terça-feira (22), quando vizinhos entraram na casa e ajudaram as duas mulheres, que viviam sozinhas no local. Elas foram identificadas como Cléia e Celeste. Uma é cega e a outra tem mobilidade reduzida. >

Vídeos gravados pelos moradores do condomínio e exibidos pela TV Record mostram a situação da residência. É possível ver lixo, diversos objetos e roupas espalhados pela casa. Na gravação, uma das idosas pede socorro. "Socorro. Venha me levar", diz para a vizinha. >

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro para as duas. Uma delas foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris e a outra, para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, devido à situação mais grave de saúde. >

A dona do apartamento ainda informou que o pagamento do aluguel estava atrasado e já havia entrado na Justiça pedindo para o espaço ser esvaziado. Ela diz que quem fazia o pagamento era uma das idosas, Cléia, e não tem informações sobre o paradeiro da família delas. >

"Estou muito chateada com isso tudo. Meu apartamento está destruído. Tentei várias vezes conversar com a Cléia para pedir o apartamento de forma amigável, mas ela nunca quis conversa e dizia que não iria sair", desabafa a proprietária. >