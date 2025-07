VIOLÊNCIA

MP denuncia sobrinhos por abandono e maus-tratos a idosa com esquizofrenia em Salvador

Mulher de 79 anos viveu em condições degradantes em casa com mais de 70 casos e sofreu fratura grave após queda

Os familiares, únicos parentes próximos e responsáveis legais pela guarda e cuidado da idosa, foram acusados de abandono doloso. Segundo a promotora, mesmo cientes da fragilidade da mulher, os denunciados deixaram de prestar os cuidados necessários, o que levou a uma situação de extrema vulnerabilidade. Em 2024, ao tentar trocar uma lâmpada sozinha, a idosa caiu e ficou cerca de 24 horas no chão, sem receber socorro dos parentes, sendo resgatada somente por um psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial (Caps).>

Ana Rita Nascimento ressaltou que o abandono não foi um episódio isolado, mas persistiu ao longo dos anos, apesar das intervenções do Ministério Público e da rede de proteção social.>

A promotora também destacou que a idosa acumulava em seu apartamento mais de 70 gatos, vivendo em ambiente insalubre, com elevado risco de zoonoses, o que agravava sua situação de saúde física e mental, segundo laudos do Centro de Controle de Zoonoses e do Caps.>