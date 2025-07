VESTIBULAR

Uefs inscreve para processo seletivo de vagas remanescentes até o dia 22

Serão oferecidas 232 vagas distribuídas em 27 cursos de graduação

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) está com inscrições abertas até o dia 22 de julho para o processo seletivo de vagas remanescentes com entrada no segundo semestre de 2025.>

Os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas no Enem.>

O escore final será obtido pela média ponderada das notas do candidato nas provas do Enem, obtidas pela Uefs através do sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicando-se a cada prova os pesos estabelecidos pela Uefs referentes ao último ano de adesão da universidade ao Sisu, de acordo ainda com o curso escolhido pelo candidato.>