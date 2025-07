TURISMO

Cidade baiana aparece no ranking dos destinos com melhor desempenho no setor hoteleiro

Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, figura na sétima posição da lista

Millena Marques

Publicado em 16 de julho de 2025 às 08:59

Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ Crédito: ADVTP/Shutterstock

Apenas uma cidade baiana apareceu no ranking nacional de destinos turísticos brasileiros com melhor desempenho no setor hoteleiro do primeiro semestre de 2025. Trata-se de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, que figura na sétima posição. >

Os dados são do levantamento da plataforma Omnibees, plataforma de gestão hoteleira integrada que facilita o controle dos processos e a distribuição de múltiplos canais de vendas. A pesquisa levou em consideração número de reservas, noites ocupadas, diária média e volume financeiro gerado. >

TOP 10

1. Rio de Janeiro (RJ) >

2. São Paulo (SP) >

3. Porto de Galinhas (PE) >

4. Gramado (RS) >

5. Maceió (AL) >

6. Foz do Iguaçu (PR) >

7. Porto Seguro (BA) >

8. Natal (RN) >

9. Florianópolis (SC) >

10. Brasília (DF) >

Porto Seguro 1 de 15

Neste mês, a companhia aérea Azul ofertará 111 voos extras para Porto Seguro, um dos destinos mais procurados da Costa do Descobrimento. As rotas, que representam cerca de 17,3 mil assentos, serão implementadas em julho deste ano.>

“Porto Seguro é um dos principais destinos de férias, em todas as épocas do ano, sendo um dos mais importantes do Nordeste. Para atender melhor nossos Clientes, a Azul criou uma malha especial no período. A cidade tem dezenas de praias que atraem a atenção dos turistas daqui e de fora, como Taperapuã, para quem busca as baladas e Caraíva, para quem prefere descansar”, destaca Beatriz Barbi, Gerente de Malha da Azul Linhas Aéreas.>

Além dos atrativos turísticos e históricos de Porto Seguro, entre os meses de julho e outubro chamam atenção dos admiradores de avistamento de animais marinhos. É durante o período que visitantes têm a oportunidade de ver de perto, monitorados por biólogos, as curiosas baleias-jubarte, que migram ao local em busca de águas mais quentes para se reproduzir.>