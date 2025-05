TRANSPORTE

Azul terá mais de 100 voos extras para Porto Seguro em julho; veja detalhes

Companhia realizou cerca de 59 mil voos, desde 2010, para o destino turístico

A companhia aérea Azul ofertará 111 voos extras para Porto Seguro, um dos destinos mais procurados da Costa do Descobrimento. As rotas, que representam cerca de 17,3 mil assentos, serão implementadas em julho deste ano. >

“Porto Seguro é um dos principais destinos de férias, em todas as épocas do ano, sendo um dos mais importantes do Nordeste. Para atender melhor nossos Clientes, a Azul criou uma malha especial no período. A cidade tem dezenas de praias que atraem a atenção dos turistas daqui e de fora, como Taperapuã, para quem busca as baladas e Caraíva, para quem prefere descansar”, destaca Beatriz Barbi, Gerente de Malha da Azul Linhas Aéreas. >