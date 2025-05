FEIRA DE SANTANA

Motociclista morre após escorregar em pista e ser atropelado por carreta

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (26)

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente ocorreu quando um caminhão colidiu com outro veículo de carga e, em seguida, tombou, derramando óleo diesel sobre a pista. Apesar do impacto, esse acidente não deixou vítimas, mas ocasionou o bloqueio de uma das faixas e deixou a pista escorregadia.>

Posteriormente, no mesmo trecho, em decorrência da pista molhada com óleo, o motocicleta perdeu o controle, derrapou e caiu. Após a queda, uma carreta que seguia na via não conseguiu parar a tempo e atropelou o condutor da motocicleta, que morreu no local. >