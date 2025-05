TEMPO

Neve no Brasil? Primeiro grande frio do ano deve ocorrer em breve

Previsão meteorológica é para o fim de maio e início de junho



Millena Marques

Estadão

Publicado em 26 de maio de 2025 às 07:59

Neve na região sul do Brasil Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Santa Catarina

Uma virada de tempo ocorrerá entre o fim de maio e começo de junho. Isso porque uma chegada de ar polar muito intenso chegará na América do Sul, segundo o Climatempo. A queda de neve é esperada em alguns países, inclusive no Brasil. >

"Para simulações atmosféricas feitas em supercomputadores vêm confirmando nos últimos dias a entrada de uma potente e grande massa de ar frio de origem polar sobre América do Sul, com potencial para avançar com muita força também sobre o território brasileiro", estima a empresa brasileira de meteorologia.>

"O grande diferencial desta massa de ar frio é que ela deve ter características continentais. Isso quer dizer que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul e não sobre o oceano", explica a Climatempo.>

De acordo com a empresa de meteorologia, a primeira dose deste ar frio intenso deve vir acompanhada de uma frente fria que deve provocar chuva no Sul do Brasil e Paraguai em 27 de maio. Em 28 de maio, enquanto o ar polar avança sobre a região Sul e o estado de Mato Grosso do Sul, a instabilidade da frente fria deve se espalhar sobre parte de São Paulo e de Mato Grosso, conforme estima a empresa de meteorologia.>

"Essas projeções são iniciais e ainda vão sofrer vários ajustes de rota na próxima semana, considerando as condições reais do tempo que estarão sendo observadas sobre o Brasil e sobre a América do Sul", reforça a Climatempo.>

Possibilidade de neve