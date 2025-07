PERIGO

Passageiro cai em trilho e é atropelado por trem na Grande SP

O homem se desequilibrou enquanto caminhava pela plataforma logo após desembarcar de um trem

Estadão

Publicado em 14 de julho de 2025 às 22:40

Caso aconteceu na Estação Engenheiro Cardoso (Linha 9-Diamante), na cidade de Itapevi Crédito: Reprodução Google Street View

Um passageiro precisou ser hospitalizado depois de cair no trilho e ser atropelado por um trem na Estação Engenheiro Cardoso, da Linha 8-Diamante, em Itapevi, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (11). >

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, o homem se desequilibrou enquanto caminhava pela plataforma, logo após desembarcar de um trem. Ele caiu na via "no momento em que a composição estava partindo", informou a empresa em nota.>

A concessionária afirma que a vítima recebeu os primeiros socorros dos agentes de atendimento e segurança da ViaMobilidade. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o passageiro a um hospital.>

A vítima não teve a identidade revelada. Questionada, a concessionária diz que não possui informações atualizadas do estado de saúde do passageiro. "A ViaMobilidade lamenta o incidente e reforça o seu compromisso com a segurança de seus clientes", completou a empresa.>

A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e aguardava o retorno até a publicação deste texto.>

Há menos de um mês, um passageiro da mesma linha 8-Diamante caiu no vão entre o trem e a plataforma após ter um mal súbito ao desembarcar do trem, no final da tarde do dia 16 de junho, na Estação Presidente Altino, em Osasco, também na Grande São Paulo.>