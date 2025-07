RS

Quem é a juíza demitida após usar mesmo modelo de sentença em 2 mil processos

Magistrada já reprovou em prova de sentença e também responde a ação penal no Ministério Público (MP)

Demitida após usar o mesmo modelo de decisão em cerca de dois mil processos cíveis, a juíza Angélica Chamon Layoun, de 39 anos, já foi reprovada em prova de sentença antes de se tornar magistrada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).>