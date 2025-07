RELATÓRIO

Em alegações finais, PGR pede condenação de Bolsonaro e generais por trama golpista

Gonet reafirma que ex-presidente liderou articulações para um golpe de Estado; penas podem chegar a até 34 anos de prisão

A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (14), as alegações finais da Ação Penal 2668, que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus ex-ministros e militares por atos contra o Estado Democrático de Direito. Esta é a primeira das cinco ações que tratam dos ataques contra os Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, reforçou que sejam condenados pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio e deterioração do patrimônio tombado.>

No documento de 517 páginas, o procurador-geral da República ressaltou que a acusação se baseou em amplo conjunto probatório como manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas que revelam a trama conspiratória contra as instituições democráticas.>

Segundo ele, os depoimentos e inquirições ao longo do julgamento evidenciaram envolvimento dos denunciados em uma organização criminosa com o objetivo de impedir o funcionamento dos poderes da República e depor um governo legitimamente eleito, além da depredação de prédios públicos.>

Esta ação penal julga o chamado núcleo crucial dos atos antidemocráticos, que teria orquestrado as ações para garantir permanência autoritária no poder por meio de tentativas de ruptura violenta da ordem democrática. Com a comprovação da participação dos denunciados nas ações, o procurador-geral reforçou que sejam condenados pelos seguintes crimes:>