TENTATIVA DE GOLPE

Moraes e Gonet abrem mão de recesso para acelerar denúncia contra Bolsonaro

Ministro do STF e procurador-geral da República permanecem em Brasília para focar no caso

Para dar celeridade ao processo de denúncia contra os envolvidos na tentativa de golpe de Estado , o procurador-geral da República, Paulo Gonet, abriu mão do recesso de fim de ano.

Além dele, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, também comunicou formalmente à presidência da Corte que vai abrir mão do recesso para permanecer à frente dos processos sob a sua relatoria.

Geralmente, casos urgentes são passados para o presidente do STF no recesso judiciário. Mas, pelo menos desde 2019, alguns ministros passaram a optar por permanecer no caso.