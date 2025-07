SALVADOR

Técnico de som é executado pelo Comando Vermelho após ser contratado para paredão

Vítima foi alvo de disparos no rosto no bairro de Arraial do Retiro

Wendel de Novais

Publicado em 14 de julho de 2025 às 12:08

Nando Som foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um técnico de som identificado como Ernandes dos Santos Pereira Filho, de 25 anos, virou mais uma vítima do tribunal do crime em Salvador, na madrugada de domingo (13). Nando Som, como é conhecido, foi contratado para levar um paredão para o bairro do Arraial do Retiro. No local, entretanto, ele teve o celular vasculhado por traficante e acabou executado com diversos tiros no rosto. >

É isso o que confirma uma fonte consultada pela reportagem. “Ele era técnico de som, tinha até nas redes sociais um perfil onde divulgava o trabalho dele com som paredão, aquele som automotivo. Por isso, foi contratado para o paredão, mas, no local, a informação é que ele teve o celular vasculhado por traficantes que, por algum motivo, mataram ele”, conta um policial, que pede para não ser identificado. >

A fonte confirma ainda que Nando não tinha envolvimento com o crime. No entanto, explica que Arraial é uma área ‘sensível’. “Não sendo morador, o Arraial, assim como outros bairros, é um lugar complicado de você entrar nessas áreas de paredão. Lá tem traficante e hoje, por qualquer coisa que eles achem no seu celular, eles executam a pessoa como aconteceu com esse jovem”, completa o policial. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte e detalhou que agentes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados com a informação de que a vítima estava na Rua Direta do Arraial. Ao chegarem, os militares encontraram Nando morto no meio da rua e nenhum suspeito do crime foi localizado pelos agentes. >