Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Animal marinho ameaça a biodiversidade do local e restringe o uso tradicional deste estuário pela comunidade e turistas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:46

Medusa Cassiopeia andrômeda
Medusa Cassiopeia andrômeda Crédito: Divulgação

Mais de 1600 quilos da medusa Cassiopeia andrômeda, espécie exótica invasora, foram retirados da Baía de Todos-os-Santos no último sábado (23), em ação da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema). O animal marinho ameaça a biodiversidade do local e restringe o uso tradicional deste estuário pela comunidade e turistas.

“Estamos monitorando como a biodiversidade da região se recompõe após as remoções. Essa é uma experiência inédita no estado, que pode servir de referência para outras localidades que enfrentam problemas semelhantes com espécies exóticas invasoras”, afirmou o diretor de Políticas e Planejamento Ambiental da Sema, Tiago Porto, o trabalho alia ciência, gestão pública e participação comunitária.

Veja outras espécies invasoras

Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução
Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução
Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução
Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução
Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
Mais de 5 toneladas de espécie bioinvasora foram retiradas da Baía de Todos-os-Santos por SEMA/INEMA e PRÓMAR
1 de 11
Ação retirou medusa invasora do mar por Reprodução

No dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, a Sema promoveu uma visita técnica com especialistas da Universidade Federal da Bahia (Ufba), da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da comunidade, quando foi confirmada a presença de pólipos, estruturas microscópicas capazes de liberar novas medusas, o que indicou que a espécie estava em reprodução ativa.

Diante do risco de manutenção da invasão, a Ufba iniciou, em junho deste ano, uma pesquisa científica para analisar a dinâmica populacional da Cassiopeia andrômeda e testar estratégias de contenção. A metodologia prevê mensurações periódicas e campanhas de remoção, seguidas de monitoramento, durante três meses. Organizações locais monitoram a região e colaboram com a pesquisa, uma metodologia conhecida como ciência cidadã, onde a população auxilia os pesquisadores na produção de conhecimento.

Bioinvasão na Baía de Todos-os-Santos

Pesquisadores da UFBA já registraram mais de 60 espécies exóticas invasoras nos mares da Bahia, muitas delas na BTS. A Cassiopeia andrômeda, conhecida como “medusa invertida”, apresenta explosões populacionais rápidas, que em locais de águas calma, como fundos cegos em estuários e manguezais, podem se perpetuar quando da presença de pólipos no ambiente.

A experiência em Itaparica está sendo compartilhada com outras regiões. Representantes da Prefeitura de Maraú, onde a espécie também foi registrada, acompanharam a ação deste sábado para aprender a metodologia de manejo e aplicá-la em seu território.

Leia mais

Imagem - Mais uma tonelada de espécie invasora é retirada da Baía de Todos-os-Santos

Mais uma tonelada de espécie invasora é retirada da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Água-viva invasora é encontrada na Ilha de Itaparica

Água-viva invasora é encontrada na Ilha de Itaparica

Imagem - Mais de 5 toneladas de espécie invasora são retiradas da Baía de Todos-os-Santos

Mais de 5 toneladas de espécie invasora são retiradas da Baía de Todos-os-Santos

Mais recentes

Imagem - Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista

Piloto de avião grava pouso noturno em Salvador e vídeo viraliza; assista
Imagem - Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios

Feira em Salvador premia melhor pão francês e projeta R$ 100 milhões em negócios
Imagem - Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

Homem confessa participação nas mortes de três mulheres em praia de Ilhéus

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua