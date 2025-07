RISCO

Água-viva invasora é encontrada na Ilha de Itaparica

Sema articula pesquisa para controle da espécie

A água-viva tem se proliferado na região e causado preocupação ambiental. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), estudos apontam que sua reprodução ocorre por meio de pólipos microscópicos, o que dificulta o controle natural da população. Por isso, a pasta, em parceria com pesquisadores, articula na quinta-feira (24) uma ação com foco no monitoramento e controle da medusa. >