LISTA DIVULGADA

CNH gratuita: veja como conferir resultado na Bahia e o que fazer após aprovação

Detran divulgou nome dos beneficiários nesta quarta (23); site passa por instabilidade

Já está disponível a lista com o resultado dos beneficiários dos programas CNH da Gente e CNH na Escola, que oferecem a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Bahia. Para acessar, basta clicar aqui . Os contemplados também serão informados através de mensagens no aplicativo WhatsApp, informado na inscrição.>

Segundo o Detran, os selecionados deverão comparecer ao posto mais próximo da residência e apresentar os seguintes documentos no próximo dia 31:>

Vale lembrar que a não apresentação desses documentos no prazo resulta na perda do direito ao benefício.>

Depois disso, os aprovados participarão de um curso teórico-técnico presencial com, no mínimo, 90 horas-aula, ministradas por Centros de Formação de Condutores (CFCs) credenciados pelo Detran/BA. O curso é gratuito e válido como etapa oficial para obtenção da primeira habilitação.>

O que é a CNH gratuita?

As ações são voltadas para estudantes da rede pública e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ainda oferecem adição ou mudança de categoria, sem custos para os beneficiados.>