DESPEDIDA

Prefeitura do Rio proíbe trio elétrico em funeral e último desejo de Preta Gil não será atendido

Apesar do velório no Theatro Municipal, como ela desejava, a cantora não terá o cortejo festivo que sonhou

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de julho de 2025 às 15:19

Preta Gil Crédito: Reprodução/ Instagram

Correção: Diferente do que foi divulgado anteriormente, a ausência do cortejo com trio elétrico no velório de Preta Gil não se deu por proibição da Prefeitura do Rio de Janeiro. A família optou por não solicitar esse tipo de homenagem.>

Funeral de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mas um dos principais desejos da cantora não será atendido: o cortejo com trio elétrico pelas ruas da cidade foi proibido pela Prefeitura, frustrando um pedido antigo da artista.>

Preta, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer agressivo, sonhava com uma despedida em clima de celebração. Em entrevista ao canal Põe na Roda, no YouTube, a cantora chegou a afirmar com bom humor:>

“Meu funeral? Quero uma micareta real. Se a Ivete for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio.”>

No entanto, apesar do desejo da artista, a Prefeitura do Rio vetou o trio elétrico e qualquer apresentação musical durante o velório, alegando motivos de segurança e logística. A assessoria da família confirmou que a cerimônia será mais discreta, sem shows ou cortejos pelas ruas da cidade.>

O velório será aberto ao público, das 9h às 13h, no espaço mais emblemático da capital fluminense, um pedido atendido de Preta Gil, que desejava se despedir de seus fãs no Theatro Municipal. Em seguida, o corpo será levado para uma cerimônia de cremação reservada à família e amigos, no Cemitério da Penitência, no Caju, zona portuária da cidade.>

A artista será cremada às 14h, na capela ecumênica 1, conforme a vontade manifestada por ela em vida.>

O corpo de Preta Gil deve desembarcar no Brasil na manhã desta quinta-feira (24), vindo de Nova York, onde ela realizava um tratamento experimental contra o câncer desde maio. Familiares da artista estão no mesmo voo, com chegada prevista para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. De lá, o corpo seguirá diretamente para o Rio de Janeiro, onde será preparado para o velório.>

Mesmo sem o cortejo musical desejado, a Prefeitura prestará uma homenagem à cantora: o tradicional circuito de blocos de Carnaval do Centro do Rio passará a se chamar Circuito Preta Gil. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira (22).>

Velório de Preta Gil não atenderá a desejo da cantora: em vídeo antigo, ela pedia cortejo com trio elétrico



Cerimônia será realizada no saguão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (25)https://t.co/B6bzwFu1az pic.twitter.com/wlZ9zAbrBx — Jornal Correio (@correio24horas) July 23, 2025

O novo circuito carnavalesco terá concentração na Rua Primeiro de Março, entre as ruas do Rosário e Ouvidor, com trajeto que segue até a Avenida Presidente Antônio Carlos e finaliza próximo à Rua Araújo Porto Alegre, locais que marcaram a presença da artista nos carnavais cariocas.>