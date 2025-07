SAIBA DETALHES

Como Preta Gil conheceu o ex-marido que a abandonou durante tratamento contra o câncer

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados por oito anos, entre 2015 e 2023

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de julho de 2025 às 12:42

Preta Gil e Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução

A história de amor entre Preta Gil e Rodrigo Godoy parecia digna de novela, mas terminou em drama real. Eles se conheceram em 2013, durante um baile funk no Rio de Janeiro. Na época, Godoy já era amigo de amigos da cantora e demonstrava interesse. Quem fez a ponte entre eles foi Duh Marinho, padrinho do casamento, que revelou que Rodrigo insistia em conhecer Preta, mesmo quando ela ainda era casada. >

Depois de algumas conversas e desencontros, o casal engatou o romance que virou casamento em 2015. Foram sete anos juntos, até que, em janeiro de 2023, tudo desmoronou. Preta foi diagnosticada com câncer colorretal e, logo no início do tratamento, foi abandonada pelo então marido.>

Em entrevista ao “De Frente com Blogueirinha”, a artista contou que a separação aconteceu antes mesmo de descobrir a traição:>

“Ele me largou com câncer. Eu ficava em casa largada, enquanto ele saía. Tentava conversar, sugeri terapia. Mas ele me ignorava. O casamento não estava bom, mas achei que fosse crise... Só depois é que entendi o que estava acontecendo de verdade.”>

O nome da suposta amante, a personal stylist Ingrid Lima, veio à tona pouco depois. Preta, em seu desabafo, disse que sentia “um desconforto, um pressentimento”, e decidiu romper a parceria profissional com ela.>

“A intuição da mulher é poderosa. E tudo começou a fazer sentido depois. A traição acontece. O mais grave é a mentira repetida, o engano, a manipulação.">

Meses após a separação, Rodrigo chegou a procurá-la para uma conversa. Mas não houve reconciliação. Preta contou que retirou o sobrenome dele de seus documentos:>

“Era terrível ouvir meu nome com o dele em hospital ou hotel. Uma história que começou linda, mas acabou de forma trágica.”>

Logo depois do fim, Rodrigo Godoy assumiu um relacionamento com a amante. Em agosto de 2024, ele usou as redes sociais para acusar Preta de ameaçá-lo e criticar o livro de memórias que ela lançou.>

"Ela sempre deixou claro que ia fazer de tudo para destruir minha vida", disse ele, em tom defensivo.>

Rodrigo hoje atua como influenciador fitness nas redes sociais, onde compartilha treinos e viagens com seus mais de 600 mil seguidores. Até a publicação desta matéria, ele não se pronunciou sobre a morte da ex-esposa.>

Uma despedida marcada pela dor e pela luta >

Preta Gil morreu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York. Após um tratamento experimental contra a recidiva agressiva do câncer, a cantora não resistiu. Ela havia anunciado em dezembro de 2023 a remissão da doença, mas em agosto de 2024 a enfermidade voltou com força total, atingindo outros órgãos.>

A artista enfrentou cirurgias, sessões de quimioterapia e internamentos longos. Mesmo debilitada, manteve o sorriso, a fé e a esperança. Em junho de 2025, ela se mudou para os Estados Unidos, em busca de um tratamento que pudesse lhe dar mais tempo.>

Segundo a família, o corpo de Preta será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25), com cerimônia aberta ao público das 9h às 13h. Depois disso, será cremado.>

Amor que virou dor >

O relacionamento que começou num baile funk terminou com abandono, traição e silêncio. A própria Preta relembrou, com pesar, como tudo começou:>

“Estávamos dançando na pista, costas com costas. Ele beijou meu pescoço, virei e nos beijamos. Foi mágico. Mas acabou do pior jeito.”>