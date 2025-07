VEJA!

Como está hoje o Mascarado, de ‘A Viagem’?

Ator que interpretava personagem misteriosa está longe da televisão

Um dos personagens mais emblemáticos e que ainda desperta interesse do público é o Mascarado. Uma das curiosidades do público é por onde anda Breno Moroni, ator que interpretou o personagem Adonai que usava uma máscara branca e atormentava outros personagens na trama.>

Sempre que aparecia usando a máscara branca, por causa do rosto deformado, o mistério pairava no ar. Adonai se comunicava através de mímicas e nutria sentimentos por Carmem (Suzy Rêgo). >

O que muitos não sabem é que o ator, hoje com 71 anos, é mímico, artista que se expressa através da gestualidade. O ator também é artista circense. De acordo com informações do Gshow, o ator foi escolhido pelo diretor Wolf Maya após outros dois atores terem recusado o papel.>

Hoje, o ator se dedica a uma de suas paixões, o teatro. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Entre suas publicações nas redes sociais, estão collabs com veículos de comunicação que divulgam seu trabalho. Além de palestras em escolas, compartilha ainda seu conhecimento sobre as artes cênicas para jovens e adolescentes.>