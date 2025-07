MISTÉRIO

Quem é o pai do filho de Sofia em ‘A Viagem’?

Gravidez da jovem interpretada por Roberta ÍNdio do Brasil é cercada de mistérios

Repleta de mistérios, mensagens intrigantes e suspense, a novela ‘A Viagem’, atualmente exibida no Vale a Pena Ver de Novo, tem intrigado o público por causa da gravidez de Sofia (Roberta Índio do Brasil). >

O principal questionamento é: quem é o pai do filho de Sofia? Ao longo do folhetim, a personagem mantém segredo em relação a identidade do bebê, despertando curiosidade e especulações, tanto na trama quanto no público.>

No entanto, ao decorrer da trama, Sofia termina revelando o relacionamento com um homem misterioso, que se identificava como Eros. Os encontros aconteciam com os olhos vendados, a impossibilitando de ver o rosto do amante. Ao longo do desenvolvimento do folhetim, Zeca revela ser o enigmático Eros, o que abala Sofia.>