ADAPTAÇÃO

Globo desenvolve filme inspirado em 'A Viagem', clássico espírita da década de 90

Personagem Alexandre está confirmado no projeto, que contará com roteiro inédito e novo elenco

A informação foi confirmada nos bastidores da emissora. A nova produção será inspirada na versão de 1994, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, mas com liberdades criativas no roteiro e mudanças no elenco. Nem todos os personagens retornarão e não está previsto o reaproveitamento do antigo casting, o que indica uma abordagem moderna da trama.>