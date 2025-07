VALE A PENA VER DE NOVO

Confira como será a morte dramática de Diná em ‘A Viagem’

Cena dramática e espiritual vai ao ar no capítulo 145

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 10:07

Diná morre nos braços de Bia em cena emocionante de A Viagem Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final da novela “A Viagem”, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, promete comover os telespectadores com uma das cenas mais impactantes da teledramaturgia brasileira: a morte de Diná, personagem vivida por Christiane Torloni. O momento acontece no capítulo 145 da reprise, que originalmente teve 167 episódios. >

Desde o início da trama, Diná já havia sido alertada por um médico sobre a possibilidade de ter herdado da mãe um problema cardíaco. No entanto, a personagem ignorou os sinais. “Eu vou partir quando chegar minha hora”, dizia ela com naturalidade. A previsão se confirma em uma sequência de forte carga emocional.>

A morte acontece após o reencontro com sua sobrinha Bia (Fernanda Rodrigues), que estava desaparecida. Na praia, as duas se abraçam emocionadas, e, nesse instante, Diná sofre um infarto fulminante nos braços da jovem. Estela (Lucinha Lins), sua irmã, sente a perda mesmo à distância, em casa.>

Logo após o falecimento, o espírito de Diná desperta em confusão, acreditando ainda estar viva. Ela é recebida por Carlota (Mylla Christie) em uma espécie de colônia espiritual inspirada no “Nosso Lar”, mas só aceita a morte após orientações de Samuel e da confirmação de Natália (Léa Garcia). O reencontro com Otávio (Antonio Fagundes) no plano espiritual emociona o público e encerra com alívio a trajetória da personagem.>