SAÚDE

Médica ensina como perder gordura da barriga rapidamente com jejum de 36 horas

Especialista explica como aplicar o método com segurança e obter resultados visíveis.

A doutora Mindy Pelz, renomada especialista em nutrição e medicina funcional, apresentou uma abordagem intensa para quem enfrenta dificuldades em eliminar a gordura corporal persistente. O foco de sua discussão, no podcast Diary Of A CEO, foi um método de jejum de 36 horas que promete acelerar a perda de peso. >

O poder da autofagia e cetonas

Gordura da barriga: o alvo principal

Frequência recomendada e segurança

No entanto, a nutricionista sempre reforça a importância da prudência. Ela aconselha: "Eu sou sempre a favor de as pessoas serem sensatas em relação a isso, sei que temos alguns super-realizadores por aí e vocês vão querer jejuar 36 horas o tempo todo, mas quero encorajar-vos que uma vez por semana é provavelmente bom".>

Além da promessa de perda de peso, o jejum de 36 horas oferece vantagens como aumento da longevidade, melhoria da saúde do coração, maior capacidade de queimar gordura e um estado de maior consciência. Essas qualidades tornam a prática benéfica para a saúde geral, indo além do emagrecimento.>

Quem deve evitar este método

Apesar de seus benefícios, o jejum de 36 horas não é universalmente indicado. Pessoas com rotinas de trabalho fisicamente muito ativas, indivíduos abaixo do peso ideal ou com magreza extrema, e quem possui distúrbios da tireoide preexistentes devem optar por métodos menos intensos.>

Durante o período de jejum, a Dra. Mindy Pelz afirma que o consumo de calorias deve ser zero. Contudo, é permitido ingerir água com sabor, café e chá, sem adição de açúcar ou outros ingredientes calóricos. Essa hidratação é vital para manter o bem-estar e o funcionamento adequado do corpo durante as 36 horas.>