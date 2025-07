CONFIRA

Como identificar sinais de psicopatia em crianças, segundo especialista

Estudos revelam que traços antissociais podem aparecer cedo e são influenciados pela criação. Saiba o que observar.

A psicóloga Essi Viding, especialista em psicopatia desenvolvimental, alerta para os sinais precoces do transtorno em crianças. Embora não seja uma doença específica, está ligado a sintomas intensos de Transtorno de Personalidade Antissocial.

Educação que evita traços psicopáticos

O estilo de criação parental tem papel crucial. Crianças que não aprendem a lidar com frustrações ou considerar os outros desenvolvem mais traços problemáticos. "Precisamos desenvolver intervenções", afirma a especialista.

Viding adverte contra extremos: tanto a crítica excessiva quanto a supervalorização do ego podem ser prejudiciais. O equilíbrio entre autoestima e consciência social é fundamental para o desenvolvimento saudável.

Quando a genética encontra o ambiente

Estudos com psicopatas adultos revelaram padrões complexos. "As diferenças entre as pessoas se devem, em parte, à herança genética", explica Viding, destacando que genes podem predispor a transtornos ou empatia.