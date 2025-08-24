Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa do SUS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 28,9 mil

Inscrições vão até o dia 18 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 07:00

Grupo Hospitalar Conceição Crédito: Reprodução

O Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública federal do Sistema Único de Saúde (SUS) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão até R$ 28.903,60.

As inscrições podem ser feitas através deste site. As taxas de inscrição custam R$ 58,77 para nível fundamental, R$ 79,90 para nível médio, R$ 104,90 para nível técnico e R$ 144,90 para nível superior. O prazo vai até o dia 18 de setembro.

Poderá fazer pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 28 de agosto os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.

Entre as vagas, há oportunidades para cozinheiro, dispenseiro, técnico em educação física, técnicos em enfermagem, biólogo, biomédico perfusionista e médicos especialistas. A remuneração varia entre R$ 2.838,60 a R$ 28.903,60.

Veja quadro de vagas do concurso público do Grupo Hospitalar Conceição

Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital
1 de 11
Quadro de vagas para o concurso público do Grupo Hospitalar Conceição por Reprodução/Edital

Os candidatos serão submetidos a uma prova teórico-objetiva e a uma prova de títulos, ambas de caráter classificatório. A aplicação da primeira prova está prevista para o dia 12 de outubro, nos turnos da manhã e da tarde.

Mais recentes

Imagem - Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil

Tribunal Federal publica edital com vagas para juiz e salários iniciais de até R$ 37 mil
Imagem - O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil

O que faz um analista judiciário? Concurso do TJ tem vagas com salários de até R$ 9,2 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Prefeitura abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua