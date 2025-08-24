OPORTUNIDADE

Empresa do SUS abre inscrições para concurso com salários de até R$ 28,9 mil

Inscrições vão até o dia 18 de setembro

Larissa Almeida

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 07:00

Grupo Hospitalar Conceição Crédito: Reprodução

O Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública federal do Sistema Único de Saúde (SUS) abriu as inscrições para o concurso público que visa preencher vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários vão até R$ 28.903,60.

As inscrições podem ser feitas através deste site. As taxas de inscrição custam R$ 58,77 para nível fundamental, R$ 79,90 para nível médio, R$ 104,90 para nível técnico e R$ 144,90 para nível superior. O prazo vai até o dia 18 de setembro.

Poderá fazer pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 28 de agosto os candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de medula óssea.

Entre as vagas, há oportunidades para cozinheiro, dispenseiro, técnico em educação física, técnicos em enfermagem, biólogo, biomédico perfusionista e médicos especialistas. A remuneração varia entre R$ 2.838,60 a R$ 28.903,60.

