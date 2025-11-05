PRODUTO QUÍMICO

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos

Entenda como limpar o vaso sem sufoco

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00

Deixar a porcelana branca é sempre um desafio Crédito: Imagem: Eugenio Hansen, OFS/Wikimedia Commons

Fala sério, ninguém gosta de esfregar o vaso sanitário, ainda mais quando a sujeira parece estar incrustada no fundo dela e parece não querer sair por nada. Mas este produto pode deixar o fundo do vaso sempre branco.

O segredo é o percarbonato de sódio, produto químico que tem aspecto de cristal branco e pode ser comprado por baixo preço na internet ou em lojas especializadas.

Com ele e um pouco de água quente você pode renovar o aspecto do fundo do seu vaso sanitário sem nem precisar esfregar. Veja como:

Solução mágica

Aplique uma xícara de percarbonato de sódio diretamente no fundo do vaso sanitário, e depois acrescente bastante água quente para acelerar a reação. Atenção: a água deve estar quente, mas não fervente, para não danificar a sua cerâmica.

Deixe o percarbonato agir por cerca de uma hora, e depois dê a descarga. O resultado é imediato: a privada retoma a cor branca no fundo e seu banheiro fica livre de sujeiras e odores.

Como funciona?

O percarbonato libera oxigênio ativo, que neutraliza e corrói a sujeira no fundo do vaso e mantém a porcelana limpa como nova. A água quente serve para acelerar bastante a reação química de limpeza.

E a melhor parte é que o produto age em lugares que uma escova de dentes ou escovão não alcançam. Isso significa que você possui um resultado ainda melhor do que se tivesse esfregado.