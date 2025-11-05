Acesse sua conta
Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos

Entenda como limpar o vaso sem sufoco

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 16:00

Deixar a porcelana branca é sempre um desafio
Deixar a porcelana branca é sempre um desafio Crédito: Imagem: Eugenio Hansen, OFS/Wikimedia Commons

Fala sério, ninguém gosta de esfregar o vaso sanitário, ainda mais quando a sujeira parece estar incrustada no fundo dela e parece não querer sair por nada. Mas este produto pode deixar o fundo do vaso sempre branco.

O segredo é o percarbonato de sódio, produto químico que tem aspecto de cristal branco e pode ser comprado por baixo preço na internet ou em lojas especializadas.

Com ele e um pouco de água quente você pode renovar o aspecto do fundo do seu vaso sanitário sem nem precisar esfregar. Veja como:

Solução mágica

Aplique uma xícara de percarbonato de sódio diretamente no fundo do vaso sanitário, e depois acrescente bastante água quente para acelerar a reação. Atenção: a água deve estar quente, mas não fervente, para não danificar a sua cerâmica.

Deixe o percarbonato agir por cerca de uma hora, e depois dê a descarga. O resultado é imediato: a privada retoma a cor branca no fundo e seu banheiro fica livre de sujeiras e odores.

Como funciona?

O percarbonato libera oxigênio ativo, que neutraliza e corrói a sujeira no fundo do vaso e mantém a porcelana limpa como nova. A água quente serve para acelerar bastante a reação química de limpeza.

E a melhor parte é que o produto age em lugares que uma escova de dentes ou escovão não alcançam. Isso significa que você possui um resultado ainda melhor do que se tivesse esfregado.

Considere testar esse truque na próxima vez que for limpar banheiro.

