TRANSPORTE

Bruno Reis confirma reajuste no preço da passagem de ônibus em 2026

Custo público atual é de R$ 5,60

Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:45

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), confirmou que a passagem de ônibus da capital baiana deve ser reajustada em 2026. Atualmente, a tarifa pública é de R$ 5,60.

Segundo o gestor, o valor do reajuste segue critérios previstos em contrato. "Existe um contrato de concessão que regulamenta uma fórmula paramétrica, que analisa o IPCA do período, a correção do diesel e estabelece esse reajuste, mas ainda vou me debruçar sobre isso", afirmou durante coletiva de imprensa na noite de segunda-feira (29).

Bruno Reis também explicou que o custo técnico da tarifa é superior ao valor pago pelo usuário. "A tarifa pública é R$ 5,60, mas a técnica é R$ 6,19. Isso significa que, a cada passageiro transportado, a prefeitura está pagando R$ 0,59 centavos. Pega 14 milhões de passageiros por mês, multiplica por 59 e por 12, você vai ver qual a cota da prefeitura", disse.