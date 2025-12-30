Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruno Reis confirma reajuste no preço da passagem de ônibus em 2026

Custo público atual é de R$ 5,60

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 10:45

Ônibus de Salvador
Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), confirmou que a passagem de ônibus da capital baiana deve ser reajustada em 2026. Atualmente, a tarifa pública é de R$ 5,60.

Segundo o gestor, o valor do reajuste segue critérios previstos em contrato. "Existe um contrato de concessão que regulamenta uma fórmula paramétrica, que analisa o IPCA do período, a correção do diesel e estabelece esse reajuste, mas ainda vou me debruçar sobre isso", afirmou durante coletiva de imprensa na noite de segunda-feira (29).

Bruno Reis também explicou que o custo técnico da tarifa é superior ao valor pago pelo usuário. "A tarifa pública é R$ 5,60, mas a técnica é R$ 6,19. Isso significa que, a cada passageiro transportado, a prefeitura está pagando R$ 0,59 centavos. Pega 14 milhões de passageiros por mês, multiplica por 59 e por 12, você vai ver qual a cota da prefeitura", disse.

O prefeito ressaltou que um subsídio aprovado pela Câmara Municipal evitou o reajuste em 2025, mas o assunto será retomado no próximo ano. 

Tags:

Ônibus

Mais recentes

Imagem - Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho

Carnaval de Salvador ganha novo bloco LGBTQIAPN+ com estreia no Rio Vermelho
Imagem - Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia
Imagem - 'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)