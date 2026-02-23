ACIDENTE

Criança de 3 anos morre afogada após cair em poço no quintal de casa na Bahia

Família reside na zona rural de Conceição de Coité

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:25

Apollo Sousa Barreto Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Uma criança de três anos morreu afogada na cidade de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O acidente foi registrado na tarde do último domingo (22).

A família vive no povoado de Maxixe, na zona rural do município. A criança, identificada como Apollo Sousa Barreto, foi encontrada dentro de um poço nos fundos da residência.

Segundo informações da TV Bahia, Apollo estava na quinta-feira brincando com uma prima e, em um momento em que ficou sozinho, foi até os fundos da casa. Quando a família percebeu que o menino já não estava com a prima, iniciou as buscas e o encontrou no poço.