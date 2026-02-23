Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Criança de 3 anos morre afogada após cair em poço no quintal de casa na Bahia

Família reside na zona rural de Conceição de Coité

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:25

Apollo Sousa Barreto
Apollo Sousa Barreto Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Uma criança de três anos morreu afogada na cidade de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O acidente foi registrado na tarde do último domingo (22).

A família vive no povoado de Maxixe, na zona rural do município. A criança, identificada como Apollo Sousa Barreto, foi encontrada dentro de um poço nos fundos da residência.

Segundo informações da TV Bahia, Apollo estava na quinta-feira brincando com uma prima e, em um momento em que ficou sozinho, foi até os fundos da casa. Quando a família percebeu que o menino já não estava com a prima, iniciou as buscas e o encontrou no poço.

Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade Materno Infantil de Coité, mas não resistiu. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Juazeirinho.

Mais recentes

Imagem - Veja como participar de aulas gratuitas de patinetes elétricos em Salvador

Veja como participar de aulas gratuitas de patinetes elétricos em Salvador
Imagem - Dnit começa desapropriação para construção da nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Dnit começa desapropriação para construção da nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Imagem - Homem é atacado com golpe de enxada no interior da Bahia

Homem é atacado com golpe de enxada no interior da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027
01

Tadeu Schmidt deve deixar o Big Brother Brasil em 2027

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja
03

Coca-Cola lança nova versão 'triplo zero' e promete fórmula mais 'limpa'; veja

Imagem - 4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026
04

4 signos que muita gente subestima, mas que podem surpreender todo mundo ao longo de 2026