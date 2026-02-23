Criança de 3 anos morre afogada após cair em poço no quintal de casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 21:25
Uma criança de três anos morreu afogada na cidade de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. O acidente foi registrado na tarde do último domingo (22).
A família vive no povoado de Maxixe, na zona rural do município. A criança, identificada como Apollo Sousa Barreto, foi encontrada dentro de um poço nos fundos da residência.
Segundo informações da TV Bahia, Apollo estava na quinta-feira brincando com uma prima e, em um momento em que ficou sozinho, foi até os fundos da casa. Quando a família percebeu que o menino já não estava com a prima, iniciou as buscas e o encontrou no poço.
Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade Materno Infantil de Coité, mas não resistiu. O corpo foi velado e sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Juazeirinho.