VIOLÊNCIA

Homem é atacado com golpe de enxada no interior da Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Araci

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:18

Delegacia de Araci Crédito: Alberto Maraux

Um homem ficou ferido na cidade de Araci, no nordeste da Bahia, após ser atingido por um golpe de enxada. A agressão ocorreu na tarde do último sábado (21).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem 33 anos. Ele estava no povoado de Tapuio, na zona rural do município, quando foi atacado.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece internado.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e enviou uma equipe ao local da denúncia. “Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado”, comunicou a corporação.