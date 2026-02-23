Acesse sua conta
Homem é atacado com golpe de enxada no interior da Bahia

Caso foi registrado na zona rural de Araci

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 20:18

Delegacia de Araci
Delegacia de Araci Crédito: Alberto Maraux

Um homem ficou ferido na cidade de Araci, no nordeste da Bahia, após ser atingido por um golpe de enxada. A agressão ocorreu na tarde do último sábado (21).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem 33 anos. Ele estava no povoado de Tapuio, na zona rural do município, quando foi atacado.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece internado.

A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e enviou uma equipe ao local da denúncia. “Rondas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado”, comunicou a corporação.

O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia Territorial de Araci, que apura informações para identificar o autor e esclarecer a motivação da agressão.

