Resultado da Dupla Sena 2928, desta segunda-feira (23)

Prêmio total foi de R$ 2,4 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:22

Dupla Sena Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 2928 do jogo lotérico Dupla Sena foi sorteado na noite desta segunda-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio total foi de R$ 2,4 milhões.

Os números sorteados foram:

1º sorteio: 09-11-16-37-38-49.

2º sorteio: 12-17-25-26-32-42.

Como jogar?

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem duas chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). O valor das apostas variam entres R$ 3,00 e R$ 15 mil.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.