Idoso morre após ter a cabeça esmagada pelo próprio irmão enquanto dormia

Suspeito de 68 anos foi preso em flagrante após matar vítima a golpes de balde e madeira

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 19:23

Polícia Civil
Polícia Civil Divulgação Crédito: Polícia Civil

Um crime bárbaro mobilizou a polícia e chocou os moradores do povoado de Quixabeira, na zona rural de Água Branca, no interior de Alagoas, na noite de domingo (22). Um homem de 66 anos foi assassinado pelo próprio irmão, de 68 anos, de forma brutal. A vítima estava descansando em uma rede no momento em que foi atacada. Informações do portal Fluxo Alagoas.

De acordo com relatos de familiares colhidos no local, os dois irmãos teriam discutido pouco antes do ocorrido. O suspeito aproveitou o momento em que a vítima adormeceu para desferir golpes utilizando um balde e um pedaço de madeira. A agressão concentrou-se na região da cabeça, causando o esmagamento do crânio e a morte imediata da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do suspeito ainda em flagrante. Seguindo o protocolo legal, o homem foi levado a uma unidade de saúde para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Água Branca.

O agressor permanece detido e está à disposição da Justiça. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do homicídio e confirmar a motivação que levou à discussão fatal entre os irmãos.

